Руководители двух комитетов заксобрания заявились на праймериз «Единой России»

Председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по социальной политике Сергей Клепцин и руководитель комитета по развитию инфраструктуры Виктор Плюснин заявились на предварительное голосование (праймериз) «Единой России». Об этом сообщает региональное отделение партии в своем telegram-канале.

Сергей Клепцин планирует участвовать в праймериз по одномандатному округу №21, а также претендует на место в партийном списке по региональной группе «Кунгурская №21». Виктор Плюснин претендует только на место в партсписке в региональной группе «Добрянская №26».

Ранее на праймериз по партсписку заявилась председатель бюджетного комитета заксобрания Елена Зырянова. Предварительное голосование «Единой России» будет проходить с 24 по 30 мая через портал «Госуслуги». Проголосовать могут все желающие. Победители праймериз будут выдвинуты партией на выборы в Пермскую думу, краевой парламент и Госдуму РФ.