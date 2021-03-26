На Кубани девять ковидных госпиталей возвратились к плановой работе

В Краснодарском крае на фоне снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией проводится сокращение коечного фонда, предназначенного для лечения больных с COVID-19 и пневмонией, сообщает администрация региона. С начала 2021 года плановый прием пациентов возобновляли девять лечебных учреждений, ранее перепрофилированных под ковидные госпитали.

В начале 2021 года общий коечный фонд ковидных госпиталей составлял около 6,7 тыс. мест. Сейчас в 18 ковидных госпиталях Краснодарского края развернуто 3,4 тыс. коек, из них занято – 2,7 тыс., свободно – 740 коек, что составляет 21,2% коечного фонда, уточнили в администрации края.

Анна Перова, Краснодар