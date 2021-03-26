В Ростовской области создали реестр свободных торговых мест на рынках

Департамент потребительского рынка Ростовской области создал общий реестр свободных торговых мест на розничных рынках, ярмарках и для размещения объектов нестационарной торговли. Об этом сообщает управление информационной политики правительства региона.

«Реестр сформирован в разрезе каждого муниципального образования и содержит контактную информацию ответственных лиц, готовых дать консультацию и оказать содействие в размещении хозяйствующих субъектов для ведения торговой деятельности»,— говорится в сообщении. Отмечается, что реестр создан для расширения возможностей сбыта продукции отечественных производителей.

Кристина Федичкина