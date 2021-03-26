В Ярославле пенсионерка перевела мошенникам более 500 тысяч рублей

В Кировском районе Ярославля произошел еще один случай телефонного мошенничества, в результате которого местная жительница лишилась более 530 тыс. руб., сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Мошенники действовали по стандартной схеме.

По данным пресс-службы, 72-летней жительнице Ярославля позвонил неизвестный, и представившись сотрудником одного из банков, под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денежных средств с ее банковского счета, убедил перевести их на якобы «безопасный счет». Следуя инструкции мошенника, женщина сняла через банкомат более 530 тыс. руб. и перевела их на указанный мошенником банковский счет.

«По данному факту мошенничества проводится проверка»,— уточнили в пресс-службе.

Дарья Сабаева