Круизные суда больше не будут проходить через исторический центр Венеции

Правительство Италии приняло решение о запрете прохода круизных судов через канал Джудекка мимо площади Святого Марка, сообщает The Guardian.

Министры инфраструктуры, культуры, туризма и окружающей среды совместно приняли такое решение, чтобы «защитить культурное и историческое наследие, которое принадлежит не только Италии, но и всему миру». Отныне все круизные суда будут швартоваться не у причалов площади Святого Марка, а в порту Маргера, который расположен в материковой части города. При этом министры подчеркнули, что это решение является временным. Власти инициировали публичные обсуждения вопроса строительства нового круизного терминала в таком месте, чтобы суда при подходе к нему не проходили через канал Джудекка.

Проход круизных судов через исторический центр Венеции был давней проблемой и поводом для недовольства. В частности, в 2017 году в городе прошел неофициальный референдум, показавший, что большинство горожан выступает против круизных судов в центре.

Кирилл Сарханянц