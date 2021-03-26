Бум онлайн-сервисов и кредитов: Сибирский Сбербанк подвел итоги 2020 года

2020 год был тяжелым для бизнеса, но прорывным для внедрения в жизнь новых технологий и услуг. Сбербанк выполнил обязательства перед акционерами, направив на выплату дивидендов 422,4 млрд руб., и запустил новые сервисы, которые помогают жить людям и получать прибыль бизнесу. В 2021 году это движение продолжится, коснувшись и Сибири.

НЕФИНАНСОВЫЕ СЕРВИСЫ

Председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Татьяна Галкина рассказала, как изменилась стратегия развития компании. «Мы планируем стать единой экосистемой, которая может закрыть потребности любого клиента — власти, бизнеса, физических лиц. Для этого мы сконцентрировались на девяти индустриях, нужных для жизни: здоровье, образование, госуправление, цифровизация, фудритейл, транспорт, безопасность, недвижимость, экология. И результаты 2020 года показывают, что „Сбер“ идет в правильном направлении: 27 тыс. сделок мы совершили с представителями бизнеса, а 37% жителей Сибири, или около 5,5 млн человек, уже пользуются разными продуктами экосистемы»,— рассказала Галкина. Так, более миллиона заказов в Сибири было сделано через сервис «Сбермаркет», компания вошла в топ-2 на рынке доставки продуктов и стала абсолютным лидером в доставке из ресторанов и кафе. Более 50 тыс. жителей Сибири пользуются услугами такси «Ситимобил». Также «Сбер» развивает сервисы телемедицины и внедряет искусственный интеллект для помощи врачам. В Кемерове и Омске было запущено комплексное телемедицинское решение, которое позволило во время самых пиковых нагрузок снизить нагрузку на врачей, работающих с ковидными больными.

Еще одна сфера, в которой потребовались быстрые внедрения — это образование. С переходом на дистанционное обучение более 400 школ Сибири было подключено к образовательной платформе «Сбера». В планах — ее усовершенствование, персонификация для каждого ученика и возможность, помимо школьной программы, прокачивать с ее помощью «мягкие навыки».

По словам Татьяны Галкиной, в 2021 году в Сибири будут запущены два новых сервиса: «Самокат» и «Сбер Еаптека». Сервис быстрой доставки продуктов из магазинов у дома «Самокат» до конца 2021 года начнет работу в Новосибирске, Барнауле, Томске, Кемерове и Новокузнецке. Также «Сбер» первым в России запускает сервис доставки на дом лекарственных средств «Сбер Еаптека». В ближайшее время он станет доступен в девяти крупных сибирских городах.

Нововведения коснутся и офисов «Сбера» — до конца 2021 года планируется модернизировать 34 действующих офиса в крупных городах Сибири (первые три — в Новосибирске), в дальнейшем переформат коснется и сельских отделений. В офисах нового формата можно будет не только получить финансовые услуги, но и выпить кофе, познакомиться с новыми гаджетами и диджитал-продуктами.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКТОР

Зампредседателя Сибирского банка ПАО «Сбербанк» по корпоративному блоку Сергей Кузнецов рассказал, что, несмотря на сложный для бизнеса 2020 год, «Сбер» чувствовал себя намного лучше, чем рынок в целом. Так, в 2020 году в Сибири новыми клиентами банка стали 64 тыс. компаний, что всего на 7% меньше показателей 2019 года. 17 тыс. корпоративных клиентов «Сбера» получили господдержку на сумму более 30 млрд руб. Повышенным спросом пользовалась услуга льготного кредитования бизнеса под 2% — ею воспользовались 80% льготников. По словам Кузнецова, главная задача банка — помочь клиентам зарабатывать больше, чем бы они ни занимались.

Несмотря на стагнацию в других сферах, строительный бизнес переживает подъем, что сказывается и на популярности банковских продуктов. «Число проектов с применением эскроу-счетов выросло в три раза. Сегодня мы финансируем 143 проекта, заключили сделок на сумму 60 млрд руб., что в 2,2 раза больше, чем в 2019 году. Строительство сегодня остается отраслью экономики с огромным мультипликатором, движущей все остальные отрасли вперед»,— добавил господин Кузнецов.

ЧАСТНЫЕ ЛИЦА

Зампредседателя Сибирского банка ПАО «Сбербанк» по розничному блоку Максим Волков рассказал, как поменялась работа с физическими лицами в период пандемии. По его словам, после введения локдауна банк сократил количество работающих офисов в пять раз, но очень быстро вернул все обратно: клиенты продолжили ходить в Сбербанк лично. Чтобы не подвергать людей опасности заражения, банк начал доставлять на дом пенсии, запустил услуги по доставке пластиковых карт и даже начал проводить удаленно с выездом к клиентам ипотечные сделки. Несмотря на это, доля пользователей онлайн-каналов существенно возросла. Так, в 2020 году 72% потребительских кредитов были оформлены удаленно, оборот интернет-эквайринга достиг 30 млрд руб., а торговый оборот в food-retail — 629 млрд руб., что на 31% больше показателей 2019 года. Большой популярностью стали пользоваться брокерские счета, портфель по которым составил 3,2 млрд руб., увеличившись в два раза по сравнению с 2019 годом. Подрос и объем выданных кредитов: потребительские кредиты были выданы на сумму 215 млрд руб., что в 1,2 раза больше, чем в 2019 году, а ипотечные кредиты были выданы на сумму в 168 млрд руб., что в 1,7 раза больше показателей 2019 года.

«2020 год показал, что бизнес должен трансформироваться, и многие нововведения, например доставка, останутся с нами и дальше»,— добавил спикер.

В фокусе компании — познакомить клиентов со всеми сервисами и возможностями «Сбера», на которые можно подписаться пакетно, оформив подписку «Сбер Прайм» и получив доступ не только к финансовым продуктам, но и к услугам доставки такси, кино и музыке, облачному хранилищу и гаджетам. «Наша экосистема позволяет удовлетворить все потребности здесь и сейчас в одном месте»,— рассказал Максим Волков.

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