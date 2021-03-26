НБД-банк увеличил активы на 9% в 2020 году

Активы НБД-банка по итогам 2020 года составили 23,93 млрд руб., что на 9% выше уровня предыдущего года. Об этом сообщается в отчетности компании. Собственный капитал банка составил 5,19 млрд руб. (+7%).

Капитал вырос за счет получения чистой прибыли, говорится в пояснении к отчетности банка. Чистая прибыль по итогам 2020 года составила 595,26 млн руб., что на 6% выше уровня 2019 года. Кредитный портфель НБД-банка снизился на 2% до 12,49 млрд руб. (за вычетом резервов на возможные потери по ссудам и под ожидаемые кредитные убытки).

Сумма привлеченных средств выросла на 9% до 17,6 млрд руб. На счетах физических лиц и индивидуальных предпринимателей к концу 2020 года находилось 13,59 млрд руб., что на 7% выше уровня 2019 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «НБД-банк» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1992 году. Уставный капитал составляет 101,6 млн руб. Председателем правления банка является Александр Шаронов, который владеет 29,25% акций, в том числе 17,8% обыкновенных. Европейскому банку реконструкции и развития принадлежат 25%, ООО «Регион» — 20,7%, ООО «Дельта НН» — 16%.

Анастасия Еремина