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В набережночелнинской гимназии из-за ложного вызова эвакуировали 20 человек

В гимназии №2 в Набережных Челнах из-за ложного вызова были эвакуированы 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Отмечается, что в 11:09 в здании учебного заведения сработала автоматическая пожарная сигнализация. Вскоре на место ЧП приехали пожарные. Все находившиеся в здании люди были эвакуированы еще до их прибытия, в том числе десять детей. Они занимались в кружках во время каникул.

«Пожарные подразделения, обследовав помещения гимназии, зафиксировали ложный вызов», — отметили в пресс-службе.

"Ъ-Казань"


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