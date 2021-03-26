300 тысяч рублей за лучший проект: всероссийский конкурс стартапов возвращается в Нижний Новгород

Региональный этап всероссийского Startup Tour 2021 пройдет в Нижнем Новгороде 8 апреля. 25 марта на сайте проекта завершился прием заявок на участие в конкурсе технологических стартапов. Его победитель получит денежный приз в размере 300 тысяч рублей.

В 2013 и 2015 годах Startup Tour уже приезжал в Нижний Новгород. Ежегодное бесплатное мероприятие Фонда «Сколково», направленное на развитие в регионах технологического предпринимательства и поиск перспективных инновационных проектов, в этом сезоне впервые за 10 лет состоится в онлайн-формате.

На сайте startup-tour.ru пройдут конференционная и образовательная программы, конкурс стартапов и менторская сессия, а также онлайн-выставка технологических проектов Startup Expo 2021. Зарегистрированные посетители смогут задавать вопросы экспертам и представителям «Сколково», связываться с потенциальными партнерами и инвесторами, создавать собственные коммьюнити.

Екатерина Иноземцева, генеральный директор АНО «Сколково Форум»:

«Переведя в онлайн-формат конференцию Startup Village и форум "Открытые инновации", мы убедились, что он позволяет нам привлекать более широкий круг экспертов, спикеров, менторов и посетителей. Благодаря технологиям в этом году у участников Стартап-тура будет больше вариантов для коммуникаций и возможностей для нетворкинга из любой точки планеты».

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области:

«Для небольших компаний такие события — отличная возможность представить свои проекты, взглянуть на них со стороны и определить направления для дальнейшего развития. Нижегородская область является регионом, где традиционно сильна научно-техническая база, базируется большое количество высокотехнологичных предприятий и ежегодно появляются новые. Думаю, что они смогут показать достойный уровень проектов».

Участники панельной дискуссии 8 апреля обсудят, как в Нижегородской области и других регионах стимулировать производство инноваций и отвечать на актуальные экономические вызовы через цифровую трансформацию. В дискуссии примут участие представители власти, науки, образования, бизнеса и институтов развития.

Конкурс стартапов в рамках Startup Tour 2021 проводится по трем направлениям —биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, информационные технологии, индустриальные и энергетические технологии. Финалисты получат приглашения на крупнейшую стартап-конференцию в России и СНГ Startup Village, а победителю конкурса достанется денежный приз в размере 300 тысяч рублей.

Startup Tour — самый масштабный проект в России, направленный на развитие культуры технологического предпринимательства и выявление в регионах перспективных инновационных стартапов. С 2011 года он побывал более чем в 100 городах, эксперты рассмотрели свыше 15 000 заявок, поданных на конкурс. В 2021 году Startup Tour пройдет онлайн, охватив девять городов — Тверь, Уфу, Самару, Петропавловск-Камчатский, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Краснодар, Томск, Мурманск. Организаторы — Фонд «Сколково» и АНО «Сколково Форум». Участие бесплатное. Регистрация обязательна.

Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения на сайте https://startup-tour.ru/