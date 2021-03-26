Количество камер видеонаблюдения в Ростове признано недостаточным

В Ростове-на-Дону камер наблюдения «явно недостаточно», кроме того, многие из них необходимо заменить. Об этом говорилось на заседании областной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, говорится в сообщении управления информполитики правительства региона по итогам мероприятия.

Как сказано в сообщении, камеры должны быть установлены в общественных местах, социальных учреждениях, крупных торговых объектах, на дорогах. Кроме Ростова-на-Дону крайне низкая оснащенность камерами отмечается в Пролетарском и Веселовском районах Ростовской области.

По данным ведомства, в текущем году на обслуживание и развитие комплекса из областного бюджета выделено более 100 млн руб. «Муниципалитеты и сами должны развивать систему видеонаблюдения, используя средства программ по профилактике терроризма и экстремизма»,— подчеркивается в сообщении.

По мнению региональных властей, развитие регионального аппаратно-программного комплекса повышает в регионе уровень общественной безопасности. Так, в 2020 году системы видеонаблюдения помогли раскрыть 148 преступлений.

Кристина Федичкина