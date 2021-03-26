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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших программ рефинансирования в феврале

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных программ рефинансирования в феврале 2021 года, подготовленного порталом «Выберу.ру». В числе 10 лучших программ февраля — кредит наличными на цели рефинансирования кредитов сторонних банков от Уралсиба.


При составлении февральского рейтинга программ рефинансирования эксперты «Выберу.ру» проанализировали параметры предложений банков из Топ-50 по объемам кредитных портфелей физических лиц. При ранжировании продуктов принимались во внимание не только ключевые параметры — значение процентной ставки по договору, полная стоимость, сумма и срок рефинансирования, но и такие факторы, как условия объединения нескольких кредитов, наличие страховки и ее влияние на снижение ставки, количество документов, подтверждающих платежеспособность заемщика, отсутствие скрытых комиссий и другие.

Более подробно узнать об условиях рефинансирования, а также о других кредитных продуктах можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №?30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 266 точек продаж, 1 498 банкоматов, 501 платежный терминал.

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