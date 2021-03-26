В Тюменской области ограничения из-за COVID-19 продлены до 25 апреля

Власти Тюменской области продлили ограничения, введенные в связи с распространения коронавирусной инфекции, до 25 апреля. Как сообщили в оперштабе региона, в области продолжает действовать обязательный масочный режим в общественном транспорте и местах массового скопления людей.

«Пока у нас нет оснований для снятия каких-то ограничений. Третья волна пандемии поднимается по всему миру. Важно закрепить достигнутую в регионе динамику снижения заболеваемости. Разумнее будет еще немного потерпеть, чем снять ограничения раньше времени и получить всплеск заболеваемости»,— подчеркнул губернатор Александр Моор.

Напомним, по данным на 26 марта, с начала пандемии в Тюменской области коронавирус диагностировали у 33 300 человек, более 31,6 тыс. пациентов выздоровели, 363 больных скончались.