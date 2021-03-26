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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Самаре до ноября вводится особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим будет действовать на территории Самары с 5 апреля по 31 октября текущего года. Постановление главы города Елены Лапушкиной опубликовано на сайте администрации.

Если во время противопожарного режима в городе будет установлен четвертый или пятый класс пожароопасности лесов, горожанам запретят жечь мусор, отходы и сухую растительность, а также разводить костры. Кроме того, в этих случаях будет ограничен въезд транспорта в лес, нахождение людей на его территории и проведение работ, связанных с огнем. Помимо прочего, в указанный период леса в Самаре будут патрулироваться.

Георгий Портнов


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