На севере Красноярского края могут восстановить две полярные станции

Две полярные станции планируется восстановить на севере Красноярского края, сообщает ТАСС со ссылкой на директора «Заповедников Таймыра» Константина Просекина. По его словам, объекты возможно начнут строить в 2022 году на острове Уединения и в бухте Марии Прончищевой. В этом году подготовят проекты по возобновлению работ станций.

Как сказал господин Просекин, на станциях можно будет заниматься охраной природы, мониторингом и научно-исследовательскими работами. По его мнению, это «будет способствовать развитию круизного туризма в арктической зоне» страны.

Бухта Марии Прончищевой располагается в море Лаптевых, в 75 км к северу от входа в Хатангский залив. Ее длина составляет более 60 км, ширина — от 3 км до 10 км. Остров Уединения находится в Карском море. Его высота — до 25 м, площадь — около 20 кв. км.

В октябре прошлого года президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности до 2035 года. После этого правительство для привлечения инвестиций в Арктику решило снизить ставки по льготным кредитам на инфраструктурные и производственные проекты до 2% (ранее — 5%).

Екатерина Лукашевич