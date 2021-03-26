Свердловские врачи вырастили пациентке здоровую часть печени, чтобы удалить опухоль

Врачи Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ №1) провели операцию по увеличению здоровой части печени пациентки, чтобы удалить опухоль, сообщил региональный департамент информационной политики. Данную методику в больнице применили при лечении уже двух пациентов.

У пациентки был рак одного из отделов толстого кишечника, метастазы распространились в печень. По данным департамента, лечение длилось два года, женщина также проходила курсы химеотерапии. Во время первой операции в 2019 году хирургии СОКБ №1 удалили часть кишечника с опухолью и метастазы, которыми были поражены обе доли печени. Далее врачи планировали полностью удалить пораженную опухолями правую долю печени, как делают в большинстве случаев. Но объем левой доли в этом случае составлял всего 20% от первоначального, тогда как для проведения подобной операции показатель должен быть не менее 25%. Поэтому медики решили вырастить здоровую часть печени.

Так, благодаря проведенным манипуляциям объем здоровой доли печени пациентки увеличился до 29% и хирурги смогли провести заключительный этап операции.

«Мы смогли относительно безопасно для пациентки провести операцию по резекции правой доли печени. И хотя она была достаточно сложной, в итоге нам удалось добиться того, что опухолевых очагов в организме не осталось. А проведя компьютерную томографию через неделю после вмешательства, мы увидели, что здоровая левая доля увеличилась еще больше», – сообщил заведующий первым хирургическим отделением СОКБ №1 Олег Орлов.

«Это очень перспективная жизнеспасающая методика. Раньше таких больных не брали на операции. Теперь, если у пациента не поражена хоть небольшая часть печени, мы можем дать ей возможность вырасти и затем прооперировать»,— заключил завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения СОКБ №1 Лев Кардапольцев.

Михаил Мананников