В массовом ДТП в Ярославле пострадали пятилетняя девочка и трое взрослых

Сегодня, 26 марта в Заволжском районе Ярославля около областной больницы произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано около 7:35 на улице 3-ая Яковлевская.

По предварительной информации, на дороге столкнулись четыре автомобиля: Toyota, Hyundai, BMW и «ВАЗ».

В результате дорожно-транспортного происшествия, пострадали 39-летний мужчина, водитель автомобиля Hyundai и 22-летняя пассажирка этого автомобиля, а также 37-летний мужчина, водитель автомобиля Toyota и 5-летняя девочка-пассажир, ехавшая в этой машине.

По данным пресс-службы, трое пострадавших нуждаются в амбулаторном лечении. О состоянии 5-летней девочки на данный момент не сообщается.

Дарья Сабаева