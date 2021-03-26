Число новых случаев коронавируса в Татарстане снизилось до 40

В Татарстане выявили 40 новых случаев коронавируса за сутки. Три из них оказались завозными, остальные являются контактными. 21 человек госпитализирован, 19 получают лечение на дому. Об этом говорится в сообщении оперштаба республики по борьбе с вирусом.

В Казани выявили 19 новых случаев, в Набережных Челнах — девять, оставшиеся 12

подтвердили в девяти районах республики.

Всего в Татарстане выявили 19 235 случаев коронавируса. «Выздоровело за весь период 16 001 человек, в том числе 44 за минувшие сутки. Всего провакцинирован 122 081 человек (прирост за сутки 2 603), из них 77 002 получили вторую прививку», — отметили в штабе.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"