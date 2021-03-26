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В Прикамье поступила очередная партия «Спутника V»

В Пермский край прибыла новая партия вакцины против коронавирусной инфекции: 14,1 тыс. комплектов «Спутника V» уже направлено в пункты проведения вакцинации. Об этом сообщает краевой минздрав. Всего в регионе в настоящее время открыто 53 прививочных пункта. Кроме того, в Перми и ряде территорий края вакцинацию централизованно проходят работники предприятий.

Всего в регион поступило уже более 90 тыс. комплектов вакцины от коронавирусной инфекции. По данным на утро 26 марта, оба компонента вакцины поставили уже 53 360 жителей Пермского края.

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