46 мест концентрации ДТП планируют ликвидировать в Удмуртии

По итогам 2020 года в Удмуртии выявили 46 мест концентрации ДТП. Это на девять меньше, чем в 2019 году, сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на начальника УГИБДД по республике Руслана Набиева.

«На сегодняшний день в Удмуртии разработан и утвержден план проведения мероприятий на 2021 год, включающий обустройство стационарного освещения и введение светофорного регулирования в очагах концентрации ДТП. В рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в этом году запланирована установка барьерных ограждений, искусственных неровностей, обустройство остановочных пунктов и применение структурной горизонтальной разметки на ремонтируемых участках дорог, являющихся аварийно-опасными»,— говорится в сообщении.