В допвыборах в госсовет Удмуртии участвуют пять кандидатов

28 марта в Ижевске пройдут дополнительные выборы в госсовет Удмуртии по Рабочему одномандатному избирательному округу №8. В них примут участие Андрей Денисов, выдвинутый от «Единой России», Сергей Громов от «Справедливой России», Александр Перевощиков из КПФР, а также Андрей Максимов из «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», сообщается на сайте ЦИК республики.

«Все участковые комиссии готовы к проведению голосования и обеспечены средствами индивидуальной защиты, это маски, перчатки, ручки и антисептические средства. Это обеспечит соблюдение требований эпидемиологической безопасности»,— отметил председатель ЦИК Вениамин Соломенников.

Отметим, что указанный мандат стал вакантным после смерти Зои Степновой в сентябре 2020 года.