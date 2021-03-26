В Армавире силовики пресекли работу сети подпольных казино

В Армавире Краснодарского края ликвидирована сеть подпольных казино. В отношении ее организаторов возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.171.2 УК РФ (организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны), сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

По версии следствия, летом 2020 года 36-летний армавирец со своей 43-летней знакомой арендовали четыре жилых помещения в разных районах города и оборудовали игровые зоны. Мужчина руководил игорными заведениями и их инкассацией, а женщина контролировала работу казино. Кроме того, в преступную деятельность вовлекли 45-летнюю местную жительницу и 34-летнего мужчину, которые выступали операторами-кассирами.

В ходе оперативных мероприятий из арендованных помещений было изъято 79 жестких дисков, предназначенных для проведения азартных игр. Расследование уголовного дела продолжается.

Как писал “Ъ-Кубань”, ранее в Краснодаре было направлено в суд уголовное дело в отношении семи организаторов еще одного подпольного казино. Пятеро из них ранее работали в игорной зоне «Азов Сити».

Наталья Решетняк