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Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Тольятти руководитель компании получил условный срок за гибель рабочих

В Тольятти руководитель ООО «Новые технологии асфальта» Павел Скородумов получил приговор в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком за смерть двух сотрудников организации. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

«По версии следствия, шестого сентября 2018 года Скородумов не создал безопасные условия труда при производстве сварочных работ, которые производились вблизи бочек с топливом, в результате чего произошло воспламенение, повлекшее гибель двоих рабочих»,— сказано в сообщении.

Уголовное дело расследовалось по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Сабрина Самедова


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