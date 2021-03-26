В Ростове задержали троих подозреваемых в подготовке нападения на здание ОВД

Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими задержали в Ростове-на-Дону троих молодых людей, подозреваемых в подготовке нападения на здание ОВД. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, задержанные планировали нанести оскорбительные надписи на здание местного ОВД и закидать его бутылками с зажигательной смесью. Отмечается, что еще трех человек доставили для допросов в полицию из мест проживания.

Как сказано в сообщении, следственные действия проводятся в рамках расследования дела по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм по мотивам политической ненависти). Оно было возбуждено в этом месяце по факту нанесения членами группы на фасады зданий в Ростове-на-Дону антигосударственных лозунгов и призывов.

«Подозреваемые дают признательные показания о ранее совершенных и планируемых преступлениях, изготовлении самодельных зажигательных устройств и тренировках по их применению»,— подчеркивается в сообщении. По версии следствия, радикальные взгляды членов группы сформировались под влиянием одного из интернет-сообществ в мессенджере Telegram, модераторы которого находятся в Польше.

Кристина Федичкина