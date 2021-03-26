В новый хирургический корпус РКЦ закажут оборудование еще на 134 млн рублей

Управление капитального строительства Башкирии на аукционе 5 апреля закажет еще две ангиографические системы для строящегося хирургического корпуса Республиканского кардиологического центра (РКЦ), следует из сообщения на сайте госзакупок. Начальная стоимость контракта — 134,8 млн руб., он будет оплачен из бюджета республики.

Контракт действует до 31 декабря текущего года.

Ангиография — рентгенография сосудистой системы, предполагающая введение в кровь контраста.

Как сообщал "Ъ-Уфа", управление капитального строительства Башкирии на двух аукционах 6 апреля намерено отобрать поставщиков ангиографической системы и магнитно-резонансного томографа для хирургического корпуса РКЦ на общую сумму 370 млн руб. На поставку ангиографической системы потратят до 170 млн руб., томографа — до 200 млн руб.

Майя Иванова