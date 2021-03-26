Директора волгоградской спортшколы обвинили в крупном мошенничестве

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего директора спортивной школы по чч. 1, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Его 42-летнему знакомому инкриминируется чч. 3, 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, директор спортшколы пообещал руководителю строительной организации за деньги оказать содействие в заключении госконтрактов на ремонт кровли образовательных учреждений. По словам обвиняемого, деньги предназначались в качестве взятки сотрудникам департамента образования Волгограда. Так, с июля по август 2019 года мужчина получил от коммерсанта через посредника порядка 1,6 млн руб., которыми якобы распорядился по своему усмотрению. Также он, предположительно, получил 200 тыс. руб., которые будто бы предназначались сотрудникам администрации города за подписание актов выполненных работ по ремонту кровли.

Фигуранты вину не признают. Уголовное дело направили в Центральный районный суд города. «Уголовное преследование в отношении директора коммерческой организации прекращено на стадии расследования в связи с деятельным раскаянием, в том числе активным способствованием раскрытию преступлений», — отметили в ведомстве.

Мария Шахрай