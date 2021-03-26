В Нижнем Новгороде в августе планируют провести марафон на 10 тысяч человек Правительство Нижегородской области ждет атлетов из-за границы

Правительство Нижегородской области со ссылкой на губернатора Глеба Никитина сообщило, что в августе в честь 800-летия Нижнего Новгорода состоится легкоатлетический марафон. Планируется, что на старт всех дистанций выйдут 10 тыс. бегунов. В том числе 5 тыс. примут участие в дистанции на 42,2 км. Также легкоатлеты смогут пробежать дистанции на 3 и 10 км.

«Мы ожидаем тысячи участников из всех регионов страны и из зарубежных стран», — цитирует пресс-служба главу региона.

Трасса пройдет по всем центральным набережным, улицам около стадиона «Нижний Новгород» и Нижегородской ярмарки, по Канавинскому мосту и вокруг Кремля. Перепад высот составит 500 м.

Регистрация на «Марафон 800» стартует 29 марта на сайте marathon800.ru. Забег запланирован на 29 августа.

Редакция “Ъ-Приволжье” попросила правительство Нижегородской области уточнить, значит ли, что принято решение о том, что к августу будут сняты все ограничения, связанные с пандемией коронавируса, в том числе, связанные с международными перелетами.

Ирина Андреева