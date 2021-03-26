Инспектора ДПС в Тюмени оштрафовали на 1,5 млн рублей за взятку

Тюменский районный суд оштрафовал инспектора дорожно-патрульной службы (ДПС) за получение взятки в значительном размере (п. а ч. 5 ст. 290 УК РФ) и лишил его права выполнять функции представителя власти в течение пяти лет, сообщила пресс-служба Тюменского областного суда.

Суд установил, что ночью 17 июня прошлого года инспектор Альберт Г. остановил автомобиль, проезжавший по дороге Тюмень — Омск. В автомобиле находились водитель и пассажир. Полицейский стал вымогать у водителя взятку. Водитель в свою очередь предложил инспектору 1,5 тыс. руб., однако сумма его не устроила. При досмотре автомобиля полицейский обнаружил в сумке водителя свертки с растительным наркотиком и составил протоколы о нарушении.

После этого водитель предложил полицейскому 40 тыс. руб., а пассажирка пообещала дать взятку в размере 100 тыс. руб., говорится в сообщении суда. Женщину отвезли к банкомату в селе Богадинское, где она сняла деньги и передала их полицейскому. После передачи взятки инспектор уничтожил протоколы.

По данным пресс-службы суда, к преступлению могут быть причастны еще два инспектора ДПС, в том числе заместитель командира взвода. Дело Альберта Г. рассмотрели в особом порядке, так как инспектор заключил сделку со следствием и признал себя виновным в преступлении. Другие сотрудники ДПС предстанут перед судом позднее.

Михаил Мананников