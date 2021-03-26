Жительницу Глазова подозревают в избиении своей бабушки

25-летнюю ранее судимую жительницу Глазова подозревают в систематическом избиении своей бабушки. Возбуждено уголовное дело по ст. 117 УК РФ (истязание), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. За данное преступление предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

По версии следствия, подозреваемая проживала со своей бабушкой. Злоумышленница злоупотребляла спиртными напитками и периодически наносила побои пенсионерке, которая является инвалидом, имеет проблемы со зрением и не может самостоятельно передвигаться. После очередного избиения бабушка обратилась в полицию.