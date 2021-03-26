Горящей свалкой шелухи подсолнечника под Балаково заинтересовались следователи

В Саратовской области началась проверка по факту возгорания отходов в Балковском районе.

Как сообщает пресс-служба СУ СК, сюжет о горящей свалке шелухи подсолнечника, дым от которой распространяется на жилой сектор, появился в одном из СМИ. Местные жители наблюдают такое явление в течение нескольких лет. Предположительно горят отходы маслоэкстракционного завода, который расположен в районе села Малое Перекопное. Местные жители не могут добиться устранения данного возгорания, которое препятствует их нормальной жизнедеятельности.

Марина Ковалева