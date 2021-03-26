Адвокаты оценили состояние Алексея Навального

Адвокаты несколько дней не могли попасть в колонию к Алексею Навальному. Когда встреча все-таки произошла, он заявил о пытках. Политик пожаловался, что ему не дают спать по ночам. Перед этапированием Навальному присвоили статус «склонный к побегу», из-за этого по ночам к нему приходит надзиратель и снимает его на камеру. Также защитники после встречи рассказали, что у политика начались проблемы со здоровьем, а квалифицированную помощь ему не оказывают. С чем столкнулся Навальный в тюрьме? И есть ли шанс улучшить условия содержания? Расскажет Иван Якунин.

Долгое время от Навального не было никаких новостей. Было известно, что у него проблемы со здоровьем, но никаких подробностей. Утром 25 марта ФСИН по Владимирской области, где находится политик, отчиталась: состояние Навального стабильное, удовлетворительное. Ему провели медицинское обследование.

Спустя несколько часов к оппозиционеру впервые за несколько дней допустили адвокатов. И, по словам одной из них, Ольги Михайловой, ситуация оказалась несколько иной: «Он испытывает сильные боли в спине, в правой ноге. У него отнимается голень, то есть одна нога у него практически не действует. Из лекарств он получает таблетки и мазь "Ибупрофен". Каждый день у него бывают адвокаты, поскольку, действительно, все боятся за его жизнь и здоровье».

Выяснилось, что Навального даже возили на МРТ. Куда — неизвестно, конвоиры ему не сообщили. Что показало обследование, ему тоже не сказали. Как это лечить, что неудивительно, тоже, поэтому выбор медикаментов не удивил члена ОНК Еву Меркачеву: «В колонии есть медчасть, там есть дежурный врач, который и ночью присутствует.

Судя по тому, как рассказывали осужденные, которые отбывали наказание именно в этой колонии, там достаточно приличная медчасть.

Конечно же, кроме "Ибупрофена" там есть препараты, это точно. И я уверена, что там есть минимальный набор медикаментов. Другое дело, что они, наверное, не могут поставить ему диагноз».

Адвокаты Навального предложили простое решение: допустить к политику собственного врача, чтобы он провел осмотр и помог исправить ситуацию. Но, по словам защиты, эту идею руководство колонии проигнорировало. В перспективе политик сможет обратиться в суд, говорит правозащитник Иван Мельников: «Формально, конечно, есть возможности несвоевременно отреагировать на те или иные моменты. Но в последующем, если состояние здоровья того или иного пациента ухудшится, то, конечно, гражданин имеет право обратиться за компенсацией. Если российские суды не захотят выносить соответствующее решение, то в ЕСПЧ вынесение достаточно крупных материальных компенсаций за ненадлежащее оказание медицинской помощи в местах лишения свободы — распространенная практика».

Ситуация осложняется еще и тем, что Навальному, по его словам, не дают спать. Из-за статуса «склонен к побегу» по ночам надзиратели проверяют его присутствие. По правилам, конвоир должен включить камеру и произнести, например: «Два часа ночи. Осужденный Навальный. На месте». Так происходит каждый час. Оппозиционер заявил, что это нарушает его право на восьмичасовой сон и требует провести проверку. Такой статус присвоен ему на шесть месяцев. Потом его могут пересмотреть, говорит полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко: «Он должен своим поведением продемонстрировать, что он, действительно, отказался от каких-то таких намерений, работает, участвует в какой-то общественной жизни, сохраняет социальные связи. И остается вопрос: надо или не надо человека держать его в таком статусе или нет».

Правда, отменить ночные проверки, кажется, будет проблематично. У Навального проблемы с дисциплиной, он уже получил первый выговор, якобы, за то, что встал на десять минут раньше подъема и нарушил распорядок дня. Это сильно осложнит ему жизнь в будущем, уверен основатель правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин: «Алексей Навальный находится в одной из наиболее жестких по режиму исправительных колоний ФСИН России.

Выговор — это лишь первое взыскание.

Если дальше ему будут накладывать взыскание на не застегнутую верхнюю пуговицу, на то, что он, якобы, не поздоровался с сотрудниками, это может привести к выдворению его в штрафной изолятор на 15 суток. В этих камерах нельзя присесть и тем более прилечь в дневное время. Железная кровать, которая складывается и пристегивается к стене, отстегивается для сна с 22.00 до 06.00. Там нет ни телевизора, ни радио».

Сам Навальный прежде называл исправительную колонию №2, где ему предстоит провести два с половиной года, концлагерем. Побывавшие там рассказывали, что свободного времени у заключенных около часа в сутки. Остальное время они смотрят телевизор или работают: швейное производство, деревообработка, покраска. Куда был распределен Навальный — неизвестно.