Власти Удмуртии заключили соглашение о взаимодействии с Почтой России

Правительство Удмуртии и АО «Почта России» заключили соглашение о взаимодействии для развития электронной торговли и сотрудничества в сфере IT, а также совершенствования почтовой связи. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на Александра Бречалова.

«На конец 2020 года более 7,4 тыс. компаний и физических лиц Удмуртии продают через маркетплейсы, а жители региона отправили и получили Почтой России 263 тыс. экспресс-отправлений, что на 68% больше, чем в 2019 году. Мы видим, что электронная коммерция в регионе активно растет и со своей стороны всячески способствуем ее развитию. Например, в прошлом году мы запустили собственный маркетплейс для производителей республики — UDM.MARKET, на котором сегодня представлено 237 продавцов и более 1,8 тыс. товаров. Их объем продаж уже составил более 7 млн руб. Соглашение с Почтой России — еще один важный шаг в развитии электронной торговли в Удмуртии»,— прокомментировал глава Удмуртии.