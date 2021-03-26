В Ярославле возбуждены уголовные дела из-за плохой уборки города

В Ярославле правоохранительные органы возбудили уголовные дела в связи фактами некачественного проведения зимней уборки города, сообщила на своей странице в социальной сети facebook общественница Елена Богданова со ссылкой на полученный ею ответ из следственного управления СК России по Ярославской области.
Госпожа Богданова рассказала, что направила обращение в адрес следственного управления по факту ненадлежащего содержания ярославских дорог. В ответе, полученном общественницей, говорится, что сотрудниками прокуратуры была проведена проверка деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления Ярославля, в ходе которой были обнаружены нарушения, связанные с некачественной уборкой.
«Надзор за деятельностью органов исполнительной власти и местного самоуправления относится к компетенции органов прокуратуры. Сотрудниками вышеуказанного ведомства проведена проверка, в адрес следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области направлено постановление в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, а также материалы, связанные с ненадлежащим проведением снегоуборочных работ в городе Ярославле. По результатам их рассмотрения в следственном управлении СК России по Ярославской области принято решение о возбуждении уголовных дел»,— говорится в ответе следственного управления.
В следственном управлении отметили, что в ходе расследования уголовных дел они дадут оценку состоянию городских дорог. Также будет оценено их соответствие требованиям безопасности. Кроме того, следователи дадут правовую оценку действий должностных лиц, ответственных за уборку города.