В Ярославле возбуждены уголовные дела из-за плохой уборки города

В Ярославле правоохранительные органы возбудили уголовные дела в связи фактами некачественного проведения зимней уборки города, сообщила на своей странице в социальной сети facebook общественница Елена Богданова со ссылкой на полученный ею ответ из следственного управления СК России по Ярославской области.

Госпожа Богданова рассказала, что направила обращение в адрес следственного управления по факту ненадлежащего содержания ярославских дорог. В ответе, полученном общественницей, говорится, что сотрудниками прокуратуры была проведена проверка деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления Ярославля, в ходе которой были обнаружены нарушения, связанные с некачественной уборкой.

«Надзор за деятельностью органов исполнительной власти и местного самоуправления относится к компетенции органов прокуратуры. Сотрудниками вышеуказанного ведомства проведена проверка, в адрес следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области направлено постановление в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, а также материалы, связанные с ненадлежащим проведением снегоуборочных работ в городе Ярославле. По результатам их рассмотрения в следственном управлении СК России по Ярославской области принято решение о возбуждении уголовных дел»,— говорится в ответе следственного управления.

В следственном управлении отметили, что в ходе расследования уголовных дел они дадут оценку состоянию городских дорог. Также будет оценено их соответствие требованиям безопасности. Кроме того, следователи дадут правовую оценку действий должностных лиц, ответственных за уборку города.

Дарья Сабаева