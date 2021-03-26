Губернатор Андрей Травников поручил ускорить внедрение цифровых технологий в строительной отрасли региона

Губернатор Андрей Травников поручил подготовить соответствующие поручения профильным органам по итогам круглого стола, посвящённого внедрению технологий информационного моделирования в Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете.



«Нужно готовиться к проектированию крупных, уникальных объектов с применением технологий информационного моделирования. Мы также будем всячески способствовать распространению и применению этих технологий в коммерческом строительстве. Новосибирская область должна быть в числе лидеров по внедрению этой новой технологической платформы», – подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

В ходе круглого стола представители Правительства региона, НГАСУ, строительного сообщества обсудили вопросы применения BIM-технологий в строительной отрасли. В частности, обсуждались вопросы подготовки в Новосибирской области специалистов по технологиям информационного моделирования, практического применения BIM-технологий при проектировании конкретных объектов, например, физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в Калининском районе Новосибирска. Отметим, что применение BIM-технологий – это не только 3D-моделирование, это и расчет полного жизненного цикла сооружения вплоть до его утилизации. Главной задачей BIM-технологий является усовершенствование строительного процесса в целом. Основные преимущества использования BIM-технологий – это возможность проследить сооружение на различных этапах жизненного цикла. Так на этапе проектирования применение BIM-технологий позволяет сократить срок выполнения проекта, даёт возможность одновременного ведения работы над моделью сразу в нескольких разделах проекта, а также предусматривает возможность внесения изменений, которые автоматически отражаются во всех разделах проекта, исключая появления нестыковок между различными разделами проекта. В процессе строительства BIM может стать основой для организации строительства, взаимодействия субподрядчиков, составления графиков, схем и календарных планов строительства объектов, контроля качества строительно-монтажных работ, расчета смет, спецификаций. На этапе эксплуатации зданий и сооружений одним из преимуществ BIM является возможность отслеживания текущего состояния здания.

Напомним, что по поручению Президента РФ Владимира Путина, в целях модернизации строительной отрасли, Правительством РФ ведется работа по обеспечению перехода к системе управления жизненным циклом объектов капитального строительства путём внедрения технологий информационного моделирования, BIM-технологии. В марте 2021 года Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным подписано Постановление Правительства РФ о применении технологий информационного моделирования для объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации.

В рамках работы стратегической сессии Минобрнауки РФ по цифровизации НГАСУ (Сибстрин) вошёл в состав рабочей группы «Городское хозяйство». В рамках поручений заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко от 9 марта 2021 года НГАСУ (Сибстрин) включен в список вузов для массового обучения специалистов использованию технологий информационного моделирования. В НГАСУ (Сибстрин) создан Центр компьютерного моделирования и проектирования (ANSIS, SKAD, CREDO, REVIT, RENGA).

В ходе рабочей поездки в Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет глава региона также ознакомился с работой кафедры ЮНЕСКО, лаборатории по очистке природных и сточных вод, учебных аудиторий, химической лаборатории. Андрей Травников вручил лучшим студентам вуза удостоверения стипендиата Губернатора Новосибирской области.