Nordwind Airlines открывает прямое авиасообщение между Казанью и Мурманском

Компания Nordwind Airlines с 26 апреля открывает прямое авиасообщение Казань — Мурманск. Данное направление станет новым для казанского аэропорта, сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что самолеты будут летать дважды в неделю. Из Казани они будут отправляться по понедельникам в 18:25 и по пятницам в 17:20, а прибывать в Мурманск в 21:25 и в 17:20, соответственно. В обратном направлении отправление запланировано по понедельникам и четвергам в 6:50 с прибытием в казанский аэропорт в 9:40.

Самолеты будут летать в рамках действия летнего расписания до 29 октября. Стоимость билетов начинается от 6 тыс. руб. в одну сторону.

"Ъ-Казань"