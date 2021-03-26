«Электронные торги доказали свою эффективность на рынке»

Несмотря на пандемию коронавируса и ее последствия, интерес к инвестициям в недвижимость по-прежнему высокий. На удивление экспертов, в 2020 году рынок стал еще более активным. Директор Поволжского филиала «Российского аукционного дома» Наталья Харланова рассказала о двукратном увеличении суммы реализованных активов и о переформатировании работы в новых реалиях.



—Пандемия коронавируса серьезно повлияла и на экономическую ситуацию в целом, и на специфику деятельности. Насколько быстро вам удалось переформатироваться под изменившиеся условия?

—Конечно, поначалу нам было очень необычно находиться в такой ситуации: пандемия, самоизоляция. Никто не знал и не мог предположить, сколько еще продлятся ограничения. Однако наша деятельность не прекращалась, всю текущую работу оперативно перевели в режим онлайн. Цифровизация затронула нашу деятельность задолго до пандемии, документооборот и торги уже давно ведутся в электронном формате. Поэтому работа на удаленке не стала для нас каким-то новым вызовом. В 2020 году вместо выездов на объекты для просмотра мы стали демонстрировать презентации и видеоролики. Как потом выяснилось, такой формат взаимодействия значительно экономит время. На ЭТП РАД Lot-online зафиксировано серьезное увеличение продаж.

—Чем запомнился минувший год?

—Классический инвестор решил перевести сбережения из банковских вкладов, поскольку этот инструмент стал не совсем привлекательным. И более надежного, консервативного инструмента для сохранения средств, кроме недвижимости, граждане не имеют. Как раз в 2020 году подошел срок реализации активов банков, попавших в процедуру ликвидации из-за отзыва лицензий, и мы успешно реализовали более 400 залоговых активов.

Минувший год в целом стал для нас рекордным. Если в 2019 году сумма проданных активов составила 1,3 млрд руб., то в 2020 году филиал достиг показателя более 2 млрд руб. Основная доля проданных активов — это банкротное имущество, оно составляет более 70%. Остальное — это непрофильные активы банков и госкорпораций, частная собственность, приватизируемое госимущество.

—Пандемия повлияла на количество реализуемых объектов и на интерес инвесторов?

—Интерес инвесторов к покупке непрофильных активов банков, госкорпораций, приватизируемого госимущества, банкротных активов был высоким. Понятная система понижения цены в англо-голландских аукционах и процедурах публичного предложения повлияли на настроение инвесторов. Мы получили новый тренд, работающий в условиях турбулентности рынка — поиск справедливой цены в моменте. Возможно, что для частных собственников это неожиданные сигналы, но рынок сегодня настроен именно на адекватную цену, полученную в ходе торговой процедуры.

—Недвижимость из каких сегментов пользовалась наибольшим спросом?

—Особенностью нашего региона является большой выбор недвижимости, находящейся в залоге у региональных банков, попавших в стадию банкротства. Интересной сделкой, за которой следили участники рынка, стала продажа здания на Молодогвардейской, 223, где ранее располагался офис Газбанка. Это была имиджевая сделка, объект продан за 360 млн рублей, что несколько выше рыночной цены.

«Отмечу, что пандемия не повлияла на спрос в сегменте офисной недвижимости. Мы продавали и помещения, и отдельно стоящие здания во всех регионах среднего Поволжья».

Как пример — в здании регионального делового центра на Урицкого, 19 в Самаре продано два похожих помещения на 9 и 10 этажах площадью около 1000 кв. м с разницей в несколько дней. Компании приобрели их в период изоляции. Здесь стоимость 1 кв м составила в пределах 16 тыс рублей, а для подобных объектов это соответствует рыночным ценам.

Отдельно стоит упомянуть про традиционную активность инвесторов в сегменте стрит-ритейла. А в пандемию значительно увеличился спрос на недвижимость «у дома». Так, на первом аукционе был продан бывший офис Газбанка на Агибалова, 70 за 52 млн рублей, в дальнейшем собственник сдал в аренду площади федеральному оператору, и уже сегодня объект приносит доход. Проданы активы в банкротстве в Самаре, на Новокуйбышевском шоссе, 56а за 34 млн рублей, в Тольятти на ул. Баныкина, 48 за 44 млн рублей, в Ульяновске за 32 млн рублей на ул. Энгельса, 60. Это объекты на 1 линии оживленных магистралей, и цена за 1 кв. м вполне соответствует рынку.

Инвестор прежде всего обращает внимание на потенциальную и существующую доходность актива. В прошлом году мы продали имущественный комплекс в центре Саратова по поручению АО «НИЦ ЕЭС», на ул. Рахова, 187. Площадь объекта — более 4 тыс. кв. м, продан за 61 млн рублей. Актив с арендаторами, заполненный, и к нему был интерес инвесторов региона с начала экспозиции. По поручению Сбербанка мы продали объекты с обратной арендой банком в г. Саратове, на ул. Горького, 43, г. Волжском Волгоградской области, на ул. Мира, 71, г. Димитровграде Ульяновской области, на ул. Гагарина,6. Такие активы всегда интересны инвесторам, поскольку у этих проектов есть возможность генерировать дополнительный арендный поток.

Что касается сегмента жилой недвижимости — то здесь спрос всегда стабилен. Мы реализовали 60 квартир в Самаре, Тольятти и Саратовской области.

—Какие планы у вас на 2021 год?

—С начала года у нас уже прошли интересные продажи. Так, в феврале мы продали в Астрахани — 4* отель «Золотой затон» за 147 млн рублей. По поручению Сбербанка продан объект стрит-ритейла на ул. Мира, 152 и ряд объектов и движимого имущества по поручению банка «Траст» и в банкротстве банков. В первом квартале мы продали имущества более чем на 300 млн рублей.

В 2021 году мы продолжаем сотрудничество по реализации непрофильных и проблемных активов Сбербанка, банка «Траст», ГК «АСВ», реализацию имущества по поручению ФСК ЕЭС, «Почты России», Сбербанк-Лизинга. В планах — продажа приватизируемого федерального и государственного имущества. В стадии подготовки реализация активов Саратовского полиграфического комбината и имущества из казны Астраханской области. Также мы привлекаем частных собственников в регионе к современной и эффективной продаже активов

—Получается, переход на онлайн-формат работы — это новый этап в развитии рынка недвижимости?

—Безусловно. Мир стремится к экономии ресурсов, в том числе самого ценного — времени. Электронные аукционы объединили традиционные инвестиционные инструменты и цифровизацию процессов покупки и оформления собственности, не выходя из дома. ЭТП РАД lot-online.ru имеет огромный опыт реализации любых активов: и банковских, и корпоративных, и объектов частной собственности. Как оказалось, поиск справедливой цены с помощью инструмента снижения на торгах — это актуально. В период пандемии именно такой подход доказал свою эффективность.