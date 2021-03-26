Декрет о земле

Минимущество региона и мэрия намерены вовлечь в оборот земли в Пермском районе и в краевой столице. Разрабатывается концепция освоения площадок в Паздерино, Фролах и Лобаново. Изучаются перспективные территории в Перми. Конкретные локации участков в мэрии не называют, отмечая, что для жилой застройки в городе планируется использовать 19 га. Еще 12,6 га запланированы под промышленные, коммерческие объекты и частное жилье. Девелоперы отмечают, что для поддержания необходимых объемов строительства в Перми в оборот надо ежегодно вовлекать 20–25 га.

Участники Камского форума недвижимости на пленарном заседании 25 марта обсудили развитие рынка жилищного строительства. Глава регионального минимущества Лариса Ведерникова сообщила, что в краевой собственности есть участки, расположенные в Пермском районе, которые планируется отдать под застройку. Речь идет о землях в деревне Паздерино, селах Фролы и Лобаново. Площадь земли в Паздерино (участки расположены вблизи Восточного обхода в Перми) составляет 40 га, сейчас власти прорабатывают концепцию освоения этой территории и участков во Фролах. Общая площадь четырех участков во Фролах в районе составляет 51,54 га в районе железнодорожной станции «1147 км.» Размер участков в Лобаново глава минимущества не назвала, но пояснила, что площадка в Лобаново находится рядом с Первым Пермским микрорайоном и ее можно использовать для индивидуального жилищного строительства. Сейчас для нее разрабатывается документация по планировке территории. На участках во Фролах министерство считает возможным развивать промышленное строительство.

Региональное минимущество вместе с администрацией Перми изучают также участки на территории краевой столицы, которые можно вовлечь в оборот. Ведомства провели мониторинг 425 га городских земель (564 участка). «К анализу привлекли огромные площади,— заявила начальник департамента земельных отношений (ДЗО) Елена Гонцова.— Сейчас эти крупные блоки мы анализируем по каждому участку на предмет понимания, каким образом те или иные земли могут быть вовлечены в оборот под разные виды строительства».

По словам госпожи Гонцовой, 30 территорий общей площадью 12,6 га можно вовлечь в оборот, но сначала для них надо разработать проекты межевания и образовать участки. Земли пригодны для размещения промышленных и коммерческих объектов, а также для индивидуального жилищного строительства или малоэтажной жилой застройки. Кроме того, власти проанализировали еще 126 участков, по которым истек срок действия договоров аренды. В результате было выявлено еще 37 участков площадью 19 га, которые можно использовать для жилищного строительства, однако по ним еще надо провести проектные работы. Конкретные местоположения перспективных площадок начальник ДЗО не назвала.

Напомним, по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Прикамье в 2021–2030 годы необходимо ввести в строй почти 15 млн кв. м жилья. Годовые объемы ввода жилья с 1 млн кв. м надо увеличить до 1,6 млн кв. м. Сегодня примерно половина от годовых объемов вводится на территории Перми.

Гендиректор «КОРТРОС-Пермь», председатель комитета по строительству Пермской Торгово-промышленной палаты (ТПП) Анатолий Маховиков пояснил “Ъ-Прикамье”, что участки, названные властями, это только «первые площадки, возможные для предоставления» девелоперам. По сведениям Анатолия Маховикова, городские власти в ближайшие два месяца дополнительно презентуют застройщикам на площадке Пермской ТПП участки для освоения. Застройщикам предоставят участки под комплексное развитие территории.

Эксперты, опрошенные “Ъ-Прикамье”, заметили, что для поддержания существующих объемов строительства в оборот в Перми ежегодно должно вводиться 20–25 га земли. Участки площадью 19 га, которые мэрия планирует ввести в оборот, Анатолий Маховиков считает небольшим объемом для города. «Надо говорить, что запас земельного ресурса должен быть около 200 га — такие площади достойны для развития в ближайшие пять лет»,— заметил гендиректор «КОРТРОС-Пермь».

«Когда есть диалоги с властью — это уже плюс,— говорит гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный.— Представители власти сегодня понимают, что необходимо делать для развития жилищного строительства, ставят перед собой соответствующие цели». Собеседник отметил, что формирование территорий для застройки — длительная работа, но профильные министерства и ведомства должны ею заниматься системно. По мнению господина Бесфамильного, чтобы увеличить объемы ввода жилья в регионе, пермским властям также надо повысить в краевой столице параметры плотности застройки на тех участках, где она очень низкая и не позволяет развивать эти территории.

«Если мы говорим об освоении 19 га даже с коэффициентом плотности 3, то у нас получится примерно 60 тыс. кв. м жилья»,— уточнил гендиректор АО «Стройпанелькомплект» Виктор Суетин. Он сообщил, что приветствует подготовку властями участков под застройку, однако обратил внимание, что эти 19 га надо ввести в оборот в небольшой период времени и затем продолжить формирование перспективных земель.

Евгения Ахмедова