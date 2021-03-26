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В Курганской области выявили 42 новых случая COVID-19

На 26 марта в Курганской области подтверждено 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба губернатора. Из них 20 зарегистрированы в Кургане, остальные – в Кетовском, Лебяжьевском, Далматовском, Звериноголовском, Каргапольском, Куртамышском, Половинском, Сафакулевском, Шадринском, Щучанском районах и в Шадринске. Выписали 54 человек. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 19056 случаев COVID-19. Лабораториями суммарно проведено 523649 исследований.

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