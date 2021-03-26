Школу по шахматам им. Ощепкова в Ижевске посетил гроссмейстер Анатолий Карпов

12-кратный чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер Анатолий Карпов открыл Республиканские соревнования в «Спортивной школе по шахматам им. Ощепкова» в Ижевске. Также он встретился с учениками школы, постпредом главы Удмуртии при президенте РФ Михаилом Хомичем, министром по физической культуре, спорту и молодежной политике региона Александром Варшавским, руководителем Медиагруппы «Центр», вице-президентом Федерации шахмат республики Анастасией Власовой и главредом Медиагруппы Вероникой Суворовой.



«Вы занимаетесь уникальным спортом – шахматами. Они развивают логику и память, учат стратегии, и все это по жизни очень пригодится. В последние годы и преподаватели, и родители во всем мире поняли роль шахмат, поэтому они начинают входить в школьное обучение практически на всех континентах мира»,— обратился Анатолий Карпов к участникам соревнований.

Фото: Амир Закиров

Также он рассказал о программе «Шахматы в школах». Ее задача — организовать преподавание шахмат во всех школах России, включая сельские. Отметим, что этот проект уже охватил почти всю республику — шахматам обучают более чем в 50% учебных учреждений Удмуртии.

«Девять лет назад мы начали программу "Шахматы в школах", и сейчас преподают шахматы в 350 школах и 88 детских садах. Задача, которая теперь стоит перед нами: в сентябре этого года в каждой школе, включая сельские, должны преподавать шахматы. Я вижу, что такое развитие может произойти и в Удмуртии, здесь все есть для этого»,— подчеркнул гроссмейстер.

Исполнительный директор Федерации шахмат региона Александр Ватлин и руководитель Ресурсного центра Светлана Дерябина познакомили господина Карпова с историей «Спортивной школы по шахматам им. Ощепкова». Во время экскурсии выяснилось, что чемпион мира уже посещал учреждение примерно 15 лет назад. Анатолий Карпов высоко оценил состояние самого здания и инвентаря.

Фото: Амир Закиров

«Сейчас детские шахматы на подъеме в России. Пока что мы не достигли уровня 1970-80 годов. Последняя "Белая Ладья" в рамках Советского Союза состоялась в 1986 году. В ней приняли участие более 460 тыс. мальчиков и девочек со всей страны. Российских было около 300 тыс. Я лично организовывал все турниры. С 2002 года "Белая Ладья" возобновилась. Недавно мы перешли рубеж в 100 тыс. участников. Такой результат уже сравним с прошлыми показателями и очень много значит для нас, но хотелось бы добиться, конечно, того уровня в 300 тыс. Мы к этому идем. Не быстрыми шагами, но уверенно»,— поделился планами гроссмейстер.

После того, как Анатолий Карпов узнал, что шахматы преподают в каждом муниципалитете Удмуртии, он пригласил спортсменов региона принять участие в соревнованиях, которые пройдут в Москве.

«Сейчас мы обсуждаем важное мероприятие, и ваши ученики должны принять в нем участие. В районе Международного дня защиты детей мы проведем два типа мероприятий. Первый день — сеанс одновременной игры детей из 50 стран и 50 регионов. Приглашаю Удмуртию! Если успеем согласовать, он пройдет на Красной площади или в ГУМе в Москве. В любом случае, место будет очень интересное. Второй день — пройдет Кубок для мальчиков и для девочек»,— сказал господин Карпов.

Фото: Амир Закиров

Отметим, что спортсмены из Удмуртии регулярно принимают участие в больших соревнования. Кроме того, турниры, проводимые в республике, привлекают шахматистов со всей России. Помимо ежегодного Кубка Корпорации «Центр» в регионе проходят Всероссийские сельские соревнования по быстрым шахматам и блицу, а также Суперфиналы.

«Мы — первый регион, который имеет сразу два ресурсных центра, в которых готовят именно шахматных педагогов. При этом один из них находится в селе Дебесы. Это большая точка притяжения для всех жителей населенного пункта. Второй центр в Ижевске. Здесь, в отличие от Дебес, большой фокус идет на регулярное проведение соревнований и турниров. У нас нет цели сделать гроссмейстеров в Удмуртии. Главная задача создания ресурсных центров в Удмуртии — чтобы как можно больше детей занимались шахматами, что впоследствии может привести к очень высоким результатам. Ведь гораздо важнее, чтобы был не один герой, а чтобы все занимались спортом. И мы понимаем, что для этого нужно готовить тех, кто будет обучать. Огромное спасибо нужно сказать трем организациям, без которых бы не получилось открыть центры: это фонд Тимченко, корпорация "Центр" и медиагруппа "Центр"»,— прокомментировал вице-премьер Михаил Хомич.

Также господин Хомич и Анастасия Власова провели с Анатолием Карповым дружескую партию в шахматы «за черных». Для победы 12-кратному чемпиону мира понадобилось две минуты.

«Партия длилась целых две минуты, зато эти трепетные ощущения от величия соперника я запомню на всю жизнь. Сыграть в шахматы с легендой — честь для меня, а также еще один мотиватор продвигать шахматный спорт в Удмуртии»,— рассказала госпожа Власова.

Фото: Амир Закиров

Затем главред Медиагруппы «Центр» Вероника Суворова рассказала гроссмейстеру, чем занималась республика в последнее время.

«Удмуртия претендует на звание шахматной столицы России. В 2020 году мы не испугались пандемии и провели онлайн Кубок корпорации "Центр". Это серьезное мероприятие, которое собрало 34 региона, организовали денежные призы и очень грамотное онлайн судейство. В этом плане мы — передовой регион. Также мы точно знаем, что являемся одним из регионов-рекордсменов по Межконфессиональной спартакиаде, которая проводится уже второй год и собирает более 350 участников. Не в первый раз проводится Олимпиада по шахматам для школьников. Впереди нас ждут лагерные смены, которые объединят в себе всех желающих заниматься шахматами»,— рассказала она.

Визит 12-кратного чемпиона мира — еще один показатель того, насколько спорт развит в Удмуртии. Под впечатлением от приезда Анатолия Карпова остались не только юные спортсмены, но и тренеры спортивной школы.

«Мы очень рады, что Анатолий Карпов, несмотря на свой плотный график, нашел возможность посетить нашу школу. Впервые Карпова я увидела во Всероссийском детском центре “Орленок” в 2002 году, где я сопровождала юношескую команду Удмуртии для участия в шахматной смене. На сегодняшней встрече Анатолий Карпов рассказывал о том, в школах каких регионов России шахматы преподаются, какое это имеет значение для подрастающего поколения. И мне было приятно осознавать, что и в Удмуртии проект "Шахматы в школах" развивается и набирает обороты»,— подчеркнула руководитель Ресурсного центра в Ижевске Светлана Дерябина.