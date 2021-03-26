В Ростовской области растет количество подростковых суицидов

В 2020 году в Ростовской области зафиксировано 19 подростковых суицидов и 60 попыток несовершеннолетних совершить самоубийство. Это больше, чем в 2019 году. Об этом сообщает управление информационной политики правительства региона.

По данным ведомства, в 2019 году суицид совершили 17 подростков, количество суицидальных попыток составило 60. В 2020 году первый показатель вырос на два. «Это практически уровень прошлого года, но в целом цифры немалые»,— прокомментировал статистику заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев, его слова приводятся в сообщении. Отмечается, что у властей вызывает озабоченность «деструктивное поведение подростков, в том числе по отношению к самим себе».

Как сказано в сообщении, в этом году во всех образовательных учреждениях региона для педагогов проведут дополнительные семинарские занятия на тему предотвращения суицидального поведения подростков и профилактики наркомании.

Кристина Федичкина