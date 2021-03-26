В Волгограде осужден житель Нижегородской области за угрозу взорвать вокзал

Центральный районный суд Волгограда вынес приговор в отношении 40-летнего жителя Нижегородской области Максима Остапенко. Он признан виновным по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов области.

Как уточнили в ведомстве, 31 декабря 2020 года на железнодорожной станции Волгоград-1 нетрезвый подсудимый позвонил в дежурную часть ЛУ МВД на транспорте и сообщил о намерении взорвать вокзал. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции не обнаружили признаков подготовки теракта. Установлено, что сообщение об угрозе взрыва было ложным.

Вину подсудимый признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно.

Мария Шахрай