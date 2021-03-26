Авиарейсы Нижний Новгород — Геленджик запустят с 31 мая

Авиакомпания Ираэро с 31 мая запускает рейсы Самара — Нижний Новгород-- Геленджик и Новый Уренгой — Нижний Новгород — Геленджик. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Геленджика.

Самолеты из Самары будут летать по понедельникам в 12:00. Промежуточная посадка в Нижнем Новгороде запланирована также в 12:00 по местному времени, вылет из аэропорта Стригино — в 13:10. Посадка в Геленджике запланирована на 15:40 по местому времени. Обратный рейс будет отправляться в 20:00.

Рейсы из Нового Уренгоя запланированы по средам в 08:30. В Нижнем Новгороде самолет будет приземляться в 09:40, вылет запланирован в 10:45. В Геленджик самолет прибудет в 13:05 (время местное для каждого аэропорта).

Перелеты будут выполняться до конца сентября. Стоимость билета на ближайший рейс по маршруту Нижний Новгород — Геленджик начинается от 6,5 тыс. руб. в одну сторону.

Отдельные рейсы из Нижнего Новгорода в Самару и Новый Уренгой начнут выполнять с конца марта.

Анастасия Еремина