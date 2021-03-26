Туроператор Pegas Touristik и комплекс «Аквалоо» в Сочи прекратили сотрудничество

Турагентство Pegas Touristik прекратило сотрудничество с курортным комплексом «Аквалоо» в Сочи, который должен был работать под брендом PGS. Об этом сообщает Profi.Travel.

Стороны не комментируют причины такого решения. По оценке генерального директора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, прекращение сотрудничества является плохой новостью для российского турбизнеса, особенно для турагентского сегмента, так как турагентам и туроператорам нужно как можно больше крупных и качественных объектов в раскрученных локациях на Юге России, чтобы выстраивать продажи пакетных туров. В настоящий момент таких предложений крайне недостаточно.

О начале сотрудничества Pegas Touristik и «Аквалоо» было объявлено в декабре 2020 года. Туроператор планировал реализовать в отеле свою концепцию отдыха PGS, включающий систему питания Ultra All Inclusive и другие предложения. Комплекс «Аквалоо» круглогодичный семейный санаторно-курортный комплекс, рассчитанный на 3 800 мест.

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Наталья Решетняк