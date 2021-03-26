В Оренбуржье число заболевших COVID-19 приближается к 40 тысячам

В Оренбургской области за минувшие сутки выявлено 82 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Всего за время пандемии в Оренбуржье число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 39 600. Умерли 720 человек, в том числе четыре пациента за последние сутки. Выздоровело 36 358 человек, в том числе 59 за минувшие 24 часа. В регионе в течение месяца выявляют не более 90 зараженных COVID-19 в день.

По общему числу инфицированных Оренбуржье находится на седьмом месте в ПФО после Нижегородской, Ульяновской, Самарской, Саратовской областей, Пермского края и Пензенской области.

Ани Айвазян