ФСБ сообщила о задержании в Ростове-на-Дону экстремистов, планировавших напасть на ОВД

Сотрудники ФСБ в Ростове-на-Дону задержали троих участников экстремистской организации. Как говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, злоумышленники планировали нанести оскорбительные надписи и применить самодельные зажигательные устройства в отношении здания местного ОВД. Отмечается, что еще трое участников находятся на допросе в полиции.

«В настоящее время следственные действия в отношении указанных лиц проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 214 (вандализм по мотивам политической ненависти) УК России по факту нанесения членами экстремистской группы в марте текущего года на фасадах зданий Ростова-на-Дону антигосударственных лозунгов и призывов»,— говорится в сообщении. ФСБ уточняет, что сейчас задержанные дают признательные показания о ранее совершенных и планируемых преступлениях, а также об изготовлении самодельных зажигательных устройств (СЗУ) и тренировках по их применению.

По словам предполагаемого организатора сообщества, инструкции по изготовлению СЗУ он получал от модератора сообщества в Telegram, который находится в Польше. Взгляды группы сформировались под влиянием этого сообщества. «По завершении следственных действий в отношении задержанных могут быть приняты дополнительные процессуальные решения»,— сказано в сообщении ФСБ.

Наталья Шинкарева, Ростов-на-Дону