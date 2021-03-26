Муфтий Татарстана первым в республике привился «ЭпиВакКороной»

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин первым среди жителей региона привился вакциной «ЭпиВакКорона». Об этом на пресс-конференции заявил замглавы Минздрава республики Владимир Жаворонков.

«Мы, конечно, благодарны нашим религиозным деятелям за то, что они показывают пример собой, что вакцинироваться необходимо, что вакцина сегодня — это единственный способ оградить себя от болезни», — отметил господин Жаворонков.

По его словам, пока препарат для массовой вакцинации в республике недоступен. Однако в ближайшее время Татарстан должен получить вакцину для этих целей. Точное количество ожидаемых доз замминистра не назвал.

"Ъ-Казань"