В Свердловской области в 1,8 раза вырос ввод жилья

С января по февраль 2021 года в Свердловской области ввели в эксплуатацию 381,6 тыс. кв. м жилья в многоэтажных и частных домах, сообщил региональный департамент информационной политики. Это в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным департамента, почти 218,7 тыс. кв. м жилья за два месяца текущего года сдано в Екатеринбурге. В феврале в городе сдали 115,8 тыс. кв. м. Значительная часть из них приходится на многоквартирные дома — почти 1,3 тыс. квартир. В частности, введены в эксплуатацию 27-этажное здание на ул. Родонитовой, ЖК «Геометрия» на ул. Восточной и первая 19-этажная очередь ЖК «Шолохов-Парк» в поселке Лечебный.

На втором месте по количеству введенного жилья — 24,4 тыс. кв. метров — находится Сысертский городской округ, говорится в сообщении департамента. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. В Белоярском городском округе за два месяца сдали 24 тыс. кв. м.

Согласно нацпроекту «Жилье и городская среда» к 2030 году темпы строительства в регионе должны вырасти в 1,5 раза. «На 2021 год перед нами стоит серьезная задача. Чтобы достичь целей национального проекта мы должны ввести 2,6 млн кв. м. Сегодня в регионе в стройке находится почти 3,3 млн "квадратов". Министерство мониторит строительство каждого многоквартирного жилого дома и прорабатывает с застройщиками риски срыва сроков»,— сказал региональный министр строительства Михаил Волков.

Михаил Мананников