ВМЗ не смог оспорить привлечение к ответственности за экологические нарушения

Выксунский городской суд оставил в силе 14 постановлений межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области о привлечении Выксунского металлургического завода (ВМЗ, входит в Объединенную металлургическую компанию, ОМК) к ответственности за экологические нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Сумма штрафов для юридических и должностных лиц составила 800 тыс. руб.

Нарушения на ВМЗ выявили в ходе плановой проверки в 2020 году. Инспекторы Росприроднадзора зафиксировали нарушения в области обращения с отходами производства и потребления и в части охраны атмосферного воздуха: у предприятия отсутствовали паспорта на ряд отходов, некоторые виды отходов отсутствовали в проекте и в утвержденных нормативах образования отходов и лимитов на их размещение. Также был нарушен срок сдачи технического отчета по обращению с отходами за 2019-2020 годы.

«Проверка выявила и превышения нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) по саже и взвешенным веществам. Установлено, что газоочистные установки на предприятии работают неэффективно. А также тот факт, что ВМЗ не выполнило мероприятия по сокращению выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий»,— сообщили в Росприроднадзоре.

Представители ВМЗ в суде настаивали, что проверка проводилась с нарушениями – по их мнению, в 2020 году из-за пандемии коронавируса ее должны были провести дистанционно, но на территории завода работали специалисты лаборатории для отбора проб. Однако суд не выявил существенных нарушений в действиях ведомства и поддержал требования Росприроднадзора. Решение в законную силу не вступило.

Анастасия Еремина