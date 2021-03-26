В челябинском инфекционном центре построили три новых корпуса

Челябинский областной инфекционный центр областной клинической больницы № 3 получил три новых корпуса на 54 койки плюсом к 11 действующим блокам, сообщает пресс-служба губернатора.

Палаты в новых корпусах имеют выход на улицу через предбокс, принимать пациентов будут через отдельные входы. Объект готовят к передаче медикам, первых пациентов планируют принять уже в апреле. В случае объявления режима повышенной готовности при неблагоприятной эпидемиологической ситуации в новых корпусах можно будет развернуть 216 ковидных коек, в режиме ЧС – более 280. С вводом новых корпусов мощность инфекционной больницы в режиме ЧС составит порядка 750 коек.

Челябинский областной инфекционный центр в Малой Сосновке начал работу 12 ноября 2020 года.