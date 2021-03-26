На Дону за сутки выявили 242 новых случая COVID-19

За последние сутки в Ростовской области зафиксировано 242 новых пациента с коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших в регионе за все время пандемии превысило 79,6 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора области.

Новые инфицированные зарегистрированы в 47 городах и районах региона. Большая часть из них живут в Ростове-на-Дону (91) и Белокалитвинском (11) районе.

Умерли за сутки еще 20 человек с COVID-19. Это восемь женщин и 12 мужчин в возрасте от 33 до 94 лет. У всех них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. За весь период пандемии в области умерли более 3,4 тыс. человек с COVID-19.

Показатель заболевших на 100 тыс. жителей в Ростовской области составляет 1895. Коэффициент распространения инфекции — 0,98. Лечение в стационарах получают 1,8 тыс. пациентов. За весь период в области выздоровели 71, 3 тыс. человека, в том числе за последние сутки — 271.

Прививки от коронавирусной инфекции сделали 117 тыс. жителей региона, в том числе за сутки — 2,6 тыс. человек. Из них завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) почти 85 тыс. человек.

Кристина Федичкина