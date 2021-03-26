Реальные располагаемые доходы южноуральцев снизились в 2020 году на 2,4%

В 2020 году реальные располагаемые доходы населения Челябинской области 9с учетом инфляции, уплаты налогов, обязательных платежей), по данным Челябинскстата, снизились на 2,4% по сравнению с 2019-м. Для сравнения, годом ранее падение по отношению к 2018-му составило 0,6%.

Среднемесячный доход на душу населения по итогам прошлого года составил 25777,9 руб., что на 1,4% выше показателя предыдущего года. Потребительские расходы на одного человека выросли на полпроцента и составили 19597 руб.

Средняя зарплата выросла на 2,5% и составила 38692,5 руб. , реальная (с учетом индекса потребительских цен) снизилась и составила 99,1% к уровню 2019 года. Пенсия выросла на 5,6%, в реальном выражении с учетом изменения цен – на 1,3%, сообщает статистическое ведомство.